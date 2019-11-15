Общество

В Пскове определили подрядчика по приему и складированию снега

В Пскове закончился конкурс на определение подрядчика по приему и складированию снега, вывозимого с территории муниципалитета. По данным сайта госзакупок, аукцион состоялся 15 ноября, победителем признано ООО «Стройсистема».

Заказчик работ - управление городского хозяйства администрации Пскова. Начальная цена контракта - около 3,1 миллиона рублей. Деньги выделят из средств городского бюджета на 2020 год, определенных на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния», подпрограмма «Обеспечение санитарного благополучия населения», основное мероприятие - «Вывоз и размещение отходов производства и потребления с территории города Пскова».

Объем выполненных работ по приему и складированию снега - 35 633 м3. Кроме того, в документации говорится, что при выполнении работ используется земельный участок, находящийся на праве собственности (ином законном основании) у исполнителя. Земельный участок площадью не менее 10 тыс. кв. м должен располагаться за границами муниципалитета, с удаленностью не более 2,5 км, относиться к категории земель «промышленного и иного специального назначения» и соответствовать санитарным, экологическим и техническим требованиям, а также не должен располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта. Режим работы площадки по приему и складированию снега: круглосуточно, в рабочие и выходные дни (в течение срока оказания услуг с учетом установленных периодов).

Работы подрядчик будет выполнять с 15 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года, а также с 1 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года.