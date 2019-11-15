Общество

Как оптимизировать семейный бюджет?

Сценарий «Дожить до зарплаты» можно рассматривать как регулярный квест, а можно собраться с силами и изменить ситуацию. Важно проанализировать ежемесячные траты и составить четкий финансовый план.

Не стоит воспринимать оптимизацию как что-то депрессивное и тяжелое. Если не будет хватать денег на важные траты, в непростой финансовый период можно выбрать на сайте Ru.myfin.by и оформить кредит наличными в Пскове. Но важно понимать – что это только временное облегчение, а не решение проблемы навсегда. Что можно сделать для оптимизации?

Составляем план

Я ничего особо не ем – но не худею. Я ничего особо не покупаю – но денег нет. Это коварное «особо». Именно оно чаще всего является источником нерешенной проблемы – то, что мы не учитываем и считаем маловажным.

Чтобы вычленить самую крупную статью расходов, нужно в течение хотя бы 2-3 месяцев тщательно записывать собственные траты. Причем вносить в отчет даже мелкие покупки. Тянуть на дно может самая неожиданная статья расходов – лишний стаканчик кофе или двадцатый ненужный тюбик крема.

На чем можно сэкономить?

Главное – не экономить на собственном здоровье, отменяя записи к врачам или не разрешая себе купить, к примеру, качественные витамины.

Остальные статьи расходов можно уменьшить:

продукты: можно закупаться четко по списку раз в неделю, не ходить в магазин голодным;

одежда: не искушаться на раскрученные бренды, а предпочесть качественную одежду менее известных производителей;

оплата счетов: перейти на более выгодные тарифы по телевидению, интернету, мобильному телефону. Если не пользуетесь стационарным домашним телефоном, от него можно полностью отказаться;

развлечения: не стоит убирать полностью эту строку из расходов, можно просто найти более бюджетные варианты развлечений.

Что нужно учитывать при планировании бюджета?

В планирование бюджета на месяц нужно обязательно вкладывать следующие траты:

оплата обязательных платежей (коммунальные, оплата кредитов и т.д.) – 20%;

необходимые жизненные траты (еда, транспортные расходы, одежда и т.д.) – 30%;

расходы на ежегодные регулярные процедуры (замена резины в машине, медицинские осмотры и т.д.) – 10%;

развлечения – 10%;

непредвиденные траты – 10%;

сбережения – 20%.

Первая ошибка в планировании бюджета – игнорирование непредвиденных трат. Другая ошибка – то, что не учитываются нечастые, но регулярные траты. Такие, как оплата страховки или замена расходных материалов для техники. Необходимо тщательно планировать бюджет, чтобы судорожно не смотреть на календарь, ожидая день зарплаты.