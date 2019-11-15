Как оптимизировать семейный бюджет?

Сценарий «Дожить до зарплаты» можно рассматривать как регулярный квест, а можно собраться с силами и изменить ситуацию. Важно проанализировать ежемесячные траты и составить четкий финансовый план.
Не стоит воспринимать оптимизацию как что-то депрессивное и тяжелое. Если не будет хватать денег на важные траты, в непростой финансовый период можно выбрать на сайте Ru.myfin.by и оформить кредит наличными в Пскове. Но важно понимать – что это только временное облегчение, а не решение проблемы навсегда. Что можно сделать для оптимизации?
Составляем план
Я ничего особо не ем – но не худею. Я ничего особо не покупаю – но денег нет. Это коварное «особо». Именно оно чаще всего является источником нерешенной проблемы – то, что мы не учитываем и считаем маловажным.
Чтобы вычленить самую крупную статью расходов, нужно в течение хотя бы 2-3 месяцев тщательно записывать собственные траты. Причем вносить в отчет даже мелкие покупки. Тянуть на дно может самая неожиданная статья расходов – лишний стаканчик кофе или двадцатый ненужный тюбик крема.
На чем можно сэкономить?
Главное – не экономить на собственном здоровье, отменяя записи к врачам или не разрешая себе купить, к примеру, качественные витамины.
Остальные статьи расходов можно уменьшить:
Что нужно учитывать при планировании бюджета?
В планирование бюджета на месяц нужно обязательно вкладывать следующие траты:
Первая ошибка в планировании бюджета – игнорирование непредвиденных трат. Другая ошибка – то, что не учитываются нечастые, но регулярные траты. Такие, как оплата страховки или замена расходных материалов для техники. Необходимо тщательно планировать бюджет, чтобы судорожно не смотреть на календарь, ожидая день зарплаты.