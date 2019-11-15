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Общество

Как оптимизировать семейный бюджет?

18.11.2019 11:36|ПсковКомментариев: 0

Сценарий «Дожить до зарплаты» можно рассматривать как регулярный квест, а можно собраться с силами и изменить ситуацию. Важно проанализировать ежемесячные траты и составить четкий финансовый план.

Не стоит воспринимать оптимизацию как что-то депрессивное и тяжелое. Если не будет хватать денег на важные траты, в непростой финансовый период можно выбрать на сайте Ru.myfin.by и оформить кредит наличными в Пскове. Но важно понимать – что это только временное облегчение, а не решение проблемы навсегда. Что можно сделать для оптимизации?

Составляем план

Я ничего особо не ем – но не худею. Я ничего особо не покупаю – но денег нет. Это коварное «особо». Именно оно чаще всего является источником нерешенной проблемы – то, что мы не учитываем и считаем маловажным.

Чтобы вычленить самую крупную статью расходов, нужно в течение хотя бы 2-3 месяцев тщательно записывать собственные траты. Причем вносить в отчет даже мелкие покупки. Тянуть на дно может самая неожиданная статья расходов – лишний стаканчик кофе или двадцатый ненужный тюбик крема.

На чем можно сэкономить?

Главное – не экономить на собственном здоровье, отменяя записи к врачам или не разрешая себе купить, к примеру, качественные витамины.

Остальные статьи расходов можно уменьшить:

  • продукты: можно закупаться четко по списку раз в неделю, не ходить в магазин голодным;
  • одежда: не искушаться на раскрученные бренды, а предпочесть качественную одежду менее известных производителей;
  • оплата счетов: перейти на более выгодные тарифы по телевидению, интернету, мобильному телефону. Если не пользуетесь стационарным домашним телефоном, от него можно полностью отказаться;
  •  развлечения: не стоит убирать полностью эту строку из расходов, можно просто найти более бюджетные варианты развлечений.

Что нужно учитывать при планировании бюджета?

В планирование бюджета на месяц нужно обязательно вкладывать следующие траты:

  • оплата обязательных платежей (коммунальные, оплата кредитов и т.д.) – 20%;
  • необходимые жизненные траты (еда, транспортные расходы, одежда и т.д.) – 30%;
  • расходы на ежегодные регулярные процедуры (замена резины в машине, медицинские осмотры и т.д.) – 10%;
  • развлечения – 10%;
  • непредвиденные траты – 10%;
  • сбережения – 20%.

Первая ошибка в планировании бюджета – игнорирование непредвиденных трат. Другая ошибка – то, что не учитываются нечастые, но регулярные траты. Такие, как оплата страховки или замена расходных материалов для техники. Необходимо тщательно планировать бюджет, чтобы судорожно не смотреть на календарь, ожидая день зарплаты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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