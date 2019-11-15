Общество

Кадастровая палата по Псковской области осуществляет курьерскую доставку документов

Кадастровая палата по Псковской области осуществляет курьерскую доставку документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

- При отсутствии свободного времени можно заказать доставку документов на дом или в офис. Это удобно в условиях напряженного ритма современной жизни. Благодаря доставке заявители экономят свое время, избавляя себя от повторной поездки за готовыми документами, - напоминает эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Иванова.

Документы не доставляются на территории медицинских организаций, исправительных учреждений, следственных изоляторов и воинских частей.

Доставку документов, подлежащих выдаче, можно оформить при подаче обращения в МФЦ или в офисе приема-выдачи документов в Кадастровой палате, указав способ получения посредством курьерской доставки. Заявителю будет выдана квитанция для внесения платы. Стоимость доставки одного пакета документов составляет 1020 рублей (в т.ч. НДС) для граждан (физических лиц) и 1530 рублей (в т.ч. НДС) для организаций (юридических лиц).

В документе об оплате реквизиты плательщика должны совпадать с реквизитами заявителя, подавшего заявление.

Сотрудник Кадастровой палаты согласовывает дату и время курьерской доставки с заявителем (доставка осуществляется после истечения срока регистрации, при условии поступления платы). В установленное время заявитель должен находиться по указанному в заявлении адресу и иметь при себе оригинал документа об оплате и документ, удостоверяющий личность (или подтверждающий полномочия представителя). Если заявитель отсутствует на месте, в назначенное время, орган регистрации прав направляет документы посредством почтового отправления не позднее второго рабочего дня, следующего за днем курьерской доставки.

Получить справочную информацию по вопросу курьерской доставки можно по телефону 8(8112) 649301(доб.2140), в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru.