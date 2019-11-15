Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где отпраздновать корпоратив?
Старт «недели №1»
Мембранные сапоги Nordman
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Ликвидация меховых изделий
Идеальное авто в Автотим
Здоровый хлеб со скидкой
Да будет свет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Певица Zivert впервые в Пскове
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Кто такие шабашники?
Новогодние программы для детей
Плати за ЖКУ удобно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 18.11.2019 18:301 В администрацию Псковского района требуется сотрудник 18.11.2019 18:070 Кадастровая палата по Псковской области осуществляет курьерскую доставку документов 18.11.2019 17:590 Облачная погода без осадков возможна во вторник в Псковской области 18.11.2019 17:500 Великолукский транспортный прокурор 19 ноября проведет прием граждан в Себежском районе 18.11.2019 17:440 Сотрудники школы №47 выражают соболезнования в связи с кончиной краеведа Михаила Медникова
 
 
 
Самое популярное 15.11.2019 08:434 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 15.11.2019 17:2035 Сайт псковского губернатора «переезжает» из-за шантажа со стороны уволенного чиновника 16.11.2019 22:2910 Подрядчик отчитался о ходе строительства гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. ФОТО 17.11.2019 20:469 Знаменитый боец Джефф Монсон обратился за медпомощью в Пскове 17.11.2019 17:3923 Авиарейсы в Ригу и Прагу планирует запустить губернатор Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кадастровая палата по Псковской области осуществляет курьерскую доставку документов

18.11.2019 18:07|ПсковКомментариев: 0

Кадастровая палата по Псковской области осуществляет курьерскую доставку документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. 

- При отсутствии свободного времени можно заказать доставку документов на дом или в офис. Это удобно в условиях напряженного ритма современной жизни. Благодаря доставке заявители экономят свое время, избавляя себя от повторной поездки за готовыми документами, - напоминает эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Иванова.

Документы не доставляются на территории медицинских организаций, исправительных учреждений, следственных изоляторов и воинских частей.

Доставку документов, подлежащих выдаче, можно оформить при подаче обращения в МФЦ или в офисе приема-выдачи документов в Кадастровой палате, указав способ получения посредством курьерской доставки. Заявителю будет выдана квитанция для внесения платы. Стоимость доставки одного пакета документов составляет 1020 рублей (в т.ч. НДС) для граждан (физических лиц) и 1530 рублей (в т.ч. НДС) для организаций (юридических лиц).

В документе об оплате реквизиты плательщика должны совпадать с реквизитами заявителя, подавшего заявление.

Сотрудник Кадастровой палаты согласовывает дату и время курьерской доставки с заявителем (доставка осуществляется после истечения срока регистрации, при условии поступления платы). В установленное время заявитель должен находиться по указанному в заявлении адресу и иметь при себе оригинал документа об оплате и документ, удостоверяющий личность (или подтверждающий полномочия представителя). Если заявитель отсутствует на месте, в назначенное время, орган регистрации прав направляет документы посредством почтового отправления не позднее второго рабочего дня, следующего за днем курьерской доставки.

Получить справочную информацию по вопросу курьерской доставки можно по телефону 8(8112) 649301(доб.2140), в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1149 человек
18.11.2019, 19:240 Пушкинский Заповедник ждет гостей на Михайлов день 18.11.2019, 19:001 Плюсы и минусы изменений в патентную систему налогообложения обсудили в Псковском Собрании депутатов 18.11.2019, 18:550 В Острове перед судом предстанет сотрудник исправительной колонии за взятки и пронос на режимную территорию запрещенных веществ и предметов 18.11.2019, 18:404 Реплика Донецкого: Обломитесь, лузеры!
18.11.2019, 18:301 В администрацию Псковского района требуется сотрудник 18.11.2019, 18:150 Уголовный розыск продолжает поиски великолучанки, пропавшей в конце августа 18.11.2019, 18:070 Кадастровая палата по Псковской области осуществляет курьерскую доставку документов 18.11.2019, 18:000 Коммунальные службы Пскова готовы к зиме
18.11.2019, 17:590 Облачная погода без осадков возможна во вторник в Псковской области 18.11.2019, 17:530 Два событийных мероприятия Псковской области стали победителями Национальной премии Russian Event Awards 2019 18.11.2019, 17:500 Великолукский транспортный прокурор 19 ноября проведет прием граждан в Себежском районе 18.11.2019, 17:500 Жители Гдовского района жалуются на плохой ремонт спортзала Подборовской школы
18.11.2019, 17:440 Сотрудники школы №47 выражают соболезнования в связи с кончиной краеведа Михаила Медникова 18.11.2019, 17:340 Рабочая встреча кадастровых инженеров пройдет в псковском Росреестре 28 ноября 18.11.2019, 17:321 Александр Котов посетил Новохованскую школу по обращению в сервис «Нацпроекты глазами людей» 18.11.2019, 17:210 В региональном управлении Росгвардии началась годовая проверка
18.11.2019, 17:170 Сюжет о рассекречивании псковским управлением ФСБ данных о зверствах карателей в годы ВОВ показали по «России 1» 18.11.2019, 17:160 Минэнерго РФ подтвердило полную готовность Псковской области к зиме 18.11.2019, 17:137 Псковские работодатели: Нам нужны сотрудники, идущие в ногу с цифровыми технологиями 18.11.2019, 17:091 Божественную литургию совершил митрополит Тихон в храме Успения Божией Матери (с Полонища). ФОТО
18.11.2019, 16:550 Локнянская команда «Фиалки» стала победителем второго сезона профсоюзного проекта «Танцетерапия» 18.11.2019, 16:420 Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» стали гостьями спа-центра. ФОТО 18.11.2019, 16:340 «Бургер Кинг» откроется в «Акваполисе» 18.11.2019, 16:323 Сразу на нескольких улицах Пскова завершаются дорожные работы
18.11.2019, 16:304 Псковская область намерена привлечь кредит с лимитом в миллиард рублей на покрытие дефицита бюджета 18.11.2019, 16:280 Восстановлен проезд к гдовской деревне Горки, где пенсионерка была оторвана от цивилизации 18.11.2019, 16:152 Противоаварийные работы в Мелетово затормозились из-за недоработок в проектной документации 18.11.2019, 16:074 «Росконтроль» выбрал самую вкусную докторскую колбасу
18.11.2019, 15:580 В Пскове, Пушкинских Горах и Себежском районе полиция задержала нетрезвых водителей 18.11.2019, 15:500 Роспотребнадзор создаст ресурс о качестве продуктов 18.11.2019, 15:390 В библиотеках Пскова началась «Неделя толерантности» 18.11.2019, 15:300 Псковские общественники предложили изыскать федеральные средства на памятники Гремячей горы
18.11.2019, 15:210 Морозная и солнечная погода порадует псковичей в конце ноября 18.11.2019, 15:101 Лирическую комедию «Идеальный свидетель» в исполнении звезд театра и кино увидят псковичи 2 января 18.11.2019, 14:440 Кандидатура Олега Лазарева рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда 18.11.2019, 14:333 В ГИБДД объясняют высокую смертность на дорогах в РФ их протяженностью и размерами страны
18.11.2019, 14:170 Делегация Псковской области отправилась на национальный чемпионат «Абилимпикс» 18.11.2019, 14:102 В Пскове прошел Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» 18.11.2019, 14:101 Полумиллиона рублей лишился великолучанин, переведя деньги на сайт мошенников 18.11.2019, 14:040 Скидки на «здоровый хлеб»​​​ предлагает сегодня Псковский хлебокомбинат
18.11.2019, 13:551 Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза 18.11.2019, 13:452 ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции 18.11.2019, 13:361 Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино» 18.11.2019, 13:280 Бесплатные юридические консультации проведут адвокаты Псковской области 20 ноября
18.11.2019, 13:190 В Пскове на реконструкцию очистных сооружений потратят около 48 млн рублей 18.11.2019, 13:100 Сотрудники печорского ОГИБДД напомнили участникам дорожного движения о требованиях безопасности 18.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 18.11.2019, 13:000 Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник пройдет 3 декабря
18.11.2019, 12:490 Власти Пскова выразили соболезнования в связи с кончиной краеведа Михаила Медникова 18.11.2019, 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 18.11.2019, 12:462 В начале декабря в Пскове установят центральную новогоднюю елку 18.11.2019, 12:439 ПЛН завершает сбор предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2019»
18.11.2019, 12:350 Научно-практическая краеведческая конференция «Возрожденный из руин» пройдет в Великих Луках 21 ноября 18.11.2019, 12:330 На «Госуслугах» разрешили платить через Google Pay 18.11.2019, 12:270 В Псковской области осуществляется переход на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 18.11.2019, 12:200 Большой комплект медалей привезли великолучане с турнира по тайскому боксу в Твери
18.11.2019, 12:181 Роскачество нашло нарушения на молочных полках в магазинах 18.11.2019, 12:140 Эксперты назвали самые опасные страны для туристов в 2020 году 18.11.2019, 12:120 35 тысяч рублей перевела мошенникам великолучанка, пытавшаяся получить кредит 18.11.2019, 12:080 Россияне стали чаще слушать грустную музыку и тяжелый рок
18.11.2019, 12:040 Жилой дом горел в Великих Луках из-за поджога 18.11.2019, 11:531 В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза 18.11.2019, 11:450 7-летний мальчик получил множественные ожоги при пожаре в квартире в Пушкинских Горах 18.11.2019, 11:390 480 тысяч рублей снял с банковской карты великолучанина сотрудник брокерской фирмы
18.11.2019, 11:363 Как оптимизировать семейный бюджет? 18.11.2019, 11:300 Пенсионерка получила ожоги лица при пожаре в жилом доме в Порховском районе 18.11.2019, 11:240 В Пскове определили подрядчика по приему и складированию снега 18.11.2019, 11:220 Ассоциации юристов начинает реализацию нового проекта «Территория права»
18.11.2019, 11:113 Преподаватель ПсковГУ познакомилась с работой четырех американских университетов 18.11.2019, 11:000 «Постскриптум»: Избрание главы города, отставка главы района и бюджетные слушания 18.11.2019, 10:510 Несоответствие данных в документах стало причиной запрета ввоза в Псковскую область говяжьего жира из Польши 18.11.2019, 10:490 В России появится сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку
18.11.2019, 10:360 Областная библиотека приглашает на программу, посвященную поэту Давиду Самойлову 18.11.2019, 10:272 Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник 18.11.2019, 10:180 Итоги проекта «Стихи и песни на границе России» подведены в Пскове 18.11.2019, 10:110 Команда ОМВД России по городу Великие Луки стала победительницей соревнований по самозащите без оружия
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.