Общество

На «Госуслугах» разрешили платить через Google Pay

Портал «Госуслуги» добавил возможность платить за различные сервисы с помощью платежной платформы Google Pay. Об этом сообщают официальные представители портала.

Фото: Trusted Reviews

«Мы рады, что пользователи портала "Госуслуги" теперь могут быстро и безопасно совершать оплату с помощью Google Pay. Число приложений и сайтов, где доступна наша технология, постоянно растет, и это делает жизнь российских интернет-пользователей проще», - цитирует «Российская газета» главу российского офиса Google Юлию Соловьеву.

Штраф, счет или задолженность можно оплатить по отдельности или собрать их вместе. В этом поможет функция мультиоплаты, которая позволяет одновременно проводить разные виды платежей.

Как использовать Google Pay на «Госуслугах»:

Необходимо авторизоваться на сайте «Госуслуг».

Выбрать одно или несколько начислений - можно объединить штрафы со счетом за услуги ЖКХ.

В способах оплаты указать Google Pay, а затем выбрать нужную вам карту.

Пока что платежный сервис Google доступен только для браузерной версии «Госуслуг». Поэтому для проведения оплаты со смартфона придется открывать сервис в мобильном браузере.