На «Госуслугах» разрешили платить через Google Pay

Портал «Госуслуги» добавил возможность платить за различные сервисы с помощью платежной платформы Google Pay. Об этом сообщают официальные представители портала.
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«Мы рады, что пользователи портала "Госуслуги" теперь могут быстро и безопасно совершать оплату с помощью Google Pay. Число приложений и сайтов, где доступна наша технология, постоянно растет, и это делает жизнь российских интернет-пользователей проще», - цитирует «Российская газета» главу российского офиса Google Юлию Соловьеву.
Штраф, счет или задолженность можно оплатить по отдельности или собрать их вместе. В этом поможет функция мультиоплаты, которая позволяет одновременно проводить разные виды платежей.
Пока что платежный сервис Google доступен только для браузерной версии «Госуслуг». Поэтому для проведения оплаты со смартфона придется открывать сервис в мобильном браузере.