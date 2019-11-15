Общество

Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник пройдет 3 декабря

Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник проводится в этом году 3 декабря. Целью данной информационной кампании является создание условий для сотрудничества представителей СОНКО, бизнеса, средств массовой информации, местных сообществ в целях развития культуры благотворительности, частных пожертвований и добровольчества в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на министерство экономического развития.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. СОНКО используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.

В общей сложности в период 2016–18 гг. к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 2700 организаций из всех регионов страны, которые провели более 5000 благотворительных событий от Калининграда до Камчатки. Благодаря усилиям партнеров, в СМИ появилось более 7000 публикаций о #ЩедромВторнике. В результате общих усилий участников, в дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2 раза.

Организатором инициативы #ЩедрыйВторник выступает Благотворительный Фонд развития филантропии «КАФ» - российская социально ориентированная организация, получатель субсидии Минэкономразвития России, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований.

В 2019 году #ЩедрыйВторник проводится 3 декабря. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 19 ноября по 4 декабря. Минэкономразвития России предлагает рассмотреть возможность поддержать указанную инициативу следующим образом: