Общество

Скидки на «здоровый хлеб»​​​ предлагает сегодня Псковский хлебокомбинат

Сегодня, 18 ноября, хлеб «Фитнес» и «Премиум» Псковского хлебокомбината можно приобрести со скидкой 10%.

Товары по акции можно приобрести по следующим адресам:

Булочная-кондитерская, улица Шоссейная дом 1;

Павильон 425, рынок «Нива»;

Автолавка по адресу Рижский проспект 42а.

О подробностях следующих акций можно будет узнать на Псковской Ленте Новостей.