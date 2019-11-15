Общество

Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке

Врачи считают соленья оптимальной закуской к водке, которая не дает нагрузки на органы пищеварения. При этом маринады, в том числе маринованные огурцы, в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Такое мнение высказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, пишут «Известия».

По словам Вялова, маринованные огурцы являются данью современности, потому что их легче консервировать и продавать. С маринованными продуктами следует быть осторожнее, поскольку в них в качестве основного консервирующего компонента используется уксус, который может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта.

А в сочетании с алкоголем маринады могут вызвать воспаление. Также они усиливают всасывание алкоголя в желудок, как и острые блюда.

Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве. Эти заболевания могут проявиться даже после однократного, но очень плотного застолья с этими продуктами.

По словам эксперта, еще одной традиционной и полезной русской закуской является квашеная капуста. И свежая, и квашеная капуста содержит «витамин U» (метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.