Общество

Делегация Псковской области отправилась на национальный чемпионат «Абилимпикс»

Делегация Псковской области принимает участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который в эти дни пройдет в Москве на площадке ВДНХ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В состав делегации вошли 11 участников - победители регионального этапа, а также сопровождающие и волонтеры. Псковские конкурсанты представлены во всех трех категориях: школьники, студенты и специалисты.

Участники от Псковской области попробуют свои силы в 11 компетенциях: бисероплетение, вязание крючком, поварское дело, портной, медицинский и социальный уход, гончарное дело, сухое строительство и штукатурные работы, флористика, ремонт обуви, столярное дело и художественное вышивание.

Отборочные соревнования по профмастерству пройдут с 18 по 19 ноября. С 20 по 22 ноября начнутся финальные испытания. В этом году конкурсная программа включает в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых примут участие более 830 конкурсантов. Оценивать их мастерство будут порядка 300 экспертов, среди - представители работодателей, образовательных учреждений и общественных организаций инвалидов.

Делегация Псковской области примет активное участие и в деловой программе чемпионата. В рамках «Абилимпикса» пройдут различные тематические круглые столы, встречи с представителями профильных министерств, бизнес-сообщества, мастер-классы по развитию навыков успешного трудоустройства, а также серия мотивационных занятий с участием известных актеров, журналистов и блогеров.

Напомним, в прошлом году по итогам национального чемпионата «Абилимпикс» псковская студентка вошла в число победителей в компетенции «флористика».

Международное движение «Абилимпикс» охватывает 46 стран. В России чемпионат проводится по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проходит с 2016 года.