Общество

«Росконтроль» выбрал самую вкусную докторскую колбасу

Специалисты «Росконтроля» проверили качество докторской колбасы и назвали саму вкусную. Об этом 18 ноября сообщается на сайте организации, пишут «Известия».

Специалисты Всероссийского союза потребителей проанализировали продукцию брендов «Велком», «БахрушинЪ», Заповедные продукты», «Микоян», «Малаховский», «Окраина» и «Мираторг». Как отмечает телеканал «360», ГОСТ предписывает определенный состав докторской колбасы, в которой должны присутствовать свинина, говядина, куриные яйца или заменяющий их меланж, вода. Кроме того, в колбасу добавляют сахар, соль, коровье молоко, пряности, в том числе мускатный орех и кардамон. Не запрещено наличие аскорбиновой кислоты, фиксатора окраски - нитрита натрия.

В ходе тестов эксперты установили, что некоторые продукты содержат ингредиенты, наличие которых в колбасе не допускается. Так, в колбасе бренда «Заповедные продукты» обнаружили мясо птицы, пшеничную муку, шкурку птицы и каррагинан. В образце колбасы «БухрушинЪ» выявили животный белок, изолят соевого белка и кукурузную муку. Содержание жира в колбасе «Микоян» оказалось несоответствующим указанному в маркировке ГОСТ процентному соотношению. В колбасе бренда «Малаховский» нашли ДНК птицы.

Вместе с тем к покупке специалисты рекомендовали докторскую колбасу «Велком», «Мираторг» и «Окраина», пишет «Ридус».