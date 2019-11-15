Общество

Морозная и солнечная погода порадует псковичей в конце ноября

Переход к погоде, которая хотя бы будет похожа на зимнюю, ожидается с 22 по 24 ноября. Снега не будет, но сформируется область повышенного давления, ветер станет юго-восточным, поэтому ночные температуры станут отрицательными в интервалах от 0 до -3...-8 градусов. Дневные температуры будут близкими к 0 градусов. Погода будет ясной и солнечной, сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель местного гидрометцентра Тала Нещадимова.

Если говорить о дальнейшем характере погоды, то к первым числам декабря ветер станет южным, юго-западным, ночные и дневные температуры сровняются и будут находиться в интервалах от 0 до +2...+3.

«Единственное отличие между тем, что мы наблюдаем сейчас, и тем, что будет в начале декабря - это осадки. Они будут преимущественно в виде мокрого снега, но при таких температурах лежать он не будет. Ни у нас, ни в Санкт-Петербурге пока зима не устанавливается. Но в ближайшее время мы еще сможем порадоваться солнечным дням», - рассказала Тала Нещадимова.

Она также отметила, что пока температура выше климатической нормы, а декабрь встретит нас сыростью.