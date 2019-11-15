Общество

Роспотребнадзор создаст ресурс о качестве продуктов

Роспотребнадзор создаст информационный ресурс, который поможет защитить потребителей от недостоверной информации о продуктах. На эти цели планируется направить 32,8 млн рублей, говорится в материалах проекта Счетной палаты РФ «Госрасходы», презентация которого состоялась в понедельник, пишет ТАСС.

Согласно материалам, информационно-методический центр Роспотребнадзора получил субсидии на создание ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором. Их общая сумма на 2019-2020 годы составила 32,8 млн рублей.

Разработка информационного портала «Здоровое питание», который позволит обеспечить потребителей объективной информацией о качестве продуктов, предполагает федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». В рамках нацпроекта также предусмотрено создание мобильной версии портала, чтобы расширить круг пользователей ресурсом.