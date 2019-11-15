Общество

Восстановлен проезд к гдовской деревне Горки, где пенсионерка была оторвана от цивилизации

Восстановлен проезд к деревне Горки в Гдовском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ОНФ. Осенью единственный путь к населенному пункту, который проходит вдоль поля, вспахала местная агрофирма. После этого проезд к деревне стал затруднительным, а прошедшие дожди лишь усугубили ситуацию.

Напомним, в деревне проживает всего один постоянный житель – 82-летняя Нина Иванова, остальные приезжают лишь на выходные или в дачный сезон. За пенсией пожилая женщина вынуждена ходить пешком в соседнюю деревню, а продукты обычно завозит дочь или соседи. Но после сельскохозяйственных работ она лишилась даже такой возможности. После того как к больной сахарным диабетом Нине Ивановой не смогла приехать скорая помощь, родственники забили тревогу.

Смотрите также Единственная жительница деревни в Гдовском районе оказалась оторвана от цивилизации

Ситуация не изменилась и после выезда на место представителей районной власти. Тогда к решению проблемы подключились активисты ОНФ и обсудили с местной властью и руководством агрофирмы экстренные меры по созданию проезда к деревне Горки.

Свои действия представители фирмы объяснили острой необходимостью восстанавливать сельское хозяйство. Местные жители часто проезжали к деревням по полю, а не по выделенному для транспорта участку. Поэтому осенью, не подумав о последствиях, было принято решение вспахать всю землю для посева сельскохозяйственных культур.

После разговора с общественниками представители агрофирмы пошли навстречу и предоставили край поля для проезда транспорта. На следующий день дорогу к населенному пункту восстановили: вспаханную землю утрамбовали техникой, сделали насыпь и накатали новую дорогу.

Активисты Народного фронта держат ситуацию на контроле.