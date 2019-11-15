Общество

«Бургер Кинг» откроется в «Акваполисе»

Вторая по величине сеть быстрого питания в мире откроет свое кафе в псковском «Акваполисе». Об этом заявили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Скоро «Бургер Кинг» расположится на втором этаже в зоне фуд-корта торгово-развлекательного комплекса и будет представлять собой стандартный формат сети со всеми предложениями и меню.

Сегодня сеть быстрого питания насчитывает около 12 500 ресторанов, которые обслуживают более 11 миллионов посетителей ежедневно в 79 странах по всему миру. С 2010 года сеть представлена и в России.

О дате открытия будет сообщено дополнительно.