Общество

Сотрудники школы №47 выражают соболезнования в связи с кончиной краеведа Михаила Медникова

Сотрудники школы №47 выражают соболезнования в связи с кончиной псковского краеведа Михаила Медникова.

«Коллектив средней общеобразовательной школы №47 глубоко скорбит в связи с уходом из жизни Михаила Медникова, известного Псковского краеведа, прекрасного человека, выпускника нашей школы. Михаил Михайлович - человек с трудной судьбой, прошедший немецкую оккупацию в Пскове, узник концлагеря, невольник на тяжелых работах в Германии. Окончив железнодорожную школу в 1952 году, Михаил Михайлович не потерял связь с родной школой на протяжении все своей жизни», - сообщили с учреждении.

Михаил Медников всегда был почетным гостем на всех школьных праздниках и мероприятиях, активно участвовал в сборе материалов для школьного музея, стал автором книги о школе «Школа у переезда». В последние годы Михаил Медников был председателем Ассоциации бывших выпускников школы, членом Наблюдательного совета школы.

«Коллектив школы №47 выражает глубокие соболезнования родным и близким Медникова Михаила Михайловича», - отметили в учреждении.

Напомним, псковский краевед ушел из жизни 17 ноября в возрасте 86 лет.