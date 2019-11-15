Общество

«Покровский» приглашает на вкусные и яркие мероприятия

Не секрет, что в отеле «Покровский» регулярно проводятся различные концерты, гастрономические ужины и бранчи. Вот, и в конце ноября горожан здесь решили порадовать интересными мероприятиями.

Так, в грядущее воскресенье гостей ресторана «Покровский» ждет долгожданный бранч, посвященный Международному Дню матери, а за неделю до начала традиционной новогодней суеты сюда приглашают на уникальный Фарерский гастро-вечер.

24 ноября ресторан «Покровский» приглашает на воскресный бранч

Бранч – возможно, пока непривычное для нашего слуха название, которое означает простой и очень удобный формат воскресного завтрака, плавно перетекающего в обед.

Это отличный повод собраться с друзьями или всей семьей в ресторане - по доступной цене. Стоимость бранча на взрослого 1100 руб. Цена фиксированная, и при этом каждый гость наслаждается праздничным шведским столом, вкусным аперитивом, фирменными десертами и выпечкой и, разумеется, все это без ограничений.

Организаторы ожидают, что с 13:00 до 16:00 зал ресторана наполнится веселыми разговорами и смехом. Тем более, что для детей в этот день будет работать аниматор.

28 ноября - Фарерский гастро-вечер

Гостями этого вечера станет уже знакомая многим псковичам группы из далеких Фарерских островов Danjal. В дополнение к прекрасному акустическому звучанию шеф-повар ресторана подготовил сет-меню из 2-х закусок и горячего блюда. Их приготовят по мотивам скандинавской кухни и блюд Фарерских островов. Кроме того, ужин будет дополнен напитками.

Начало в 20:00

Стоимость - 2200 руб. Билеты уже в продаже!