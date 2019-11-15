Общество

В псковском УФСИН отметили День ветеранов УИС

В исправительных колониях и следственных изоляторах Псковской области прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня ветерана УИС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В программе мероприятий прозвучали поздравления от руководства Управления, учреждений, председателей Совета ветеранов, организованы праздничные концерты, спортивные мероприятия.

Так, в ИК-2 была организована товарищеская встреча по волейболу между ветеранами и сборной учреждения, в результате которой победила дружба. Также заместитель начальника ИК-2 Николай Антонов и председатель совета ветеранов Виталий Уловский посетили ветеранов на дому и поздравили их с предстоящим праздником, вручили продуктовые наборы и пригласили на торжественные мероприятия.

Посещение ветеранов на дому стало доброй традицией и в следственных изоляторах области. Сотрудники кадровых служб и представители ветеранских организаций посетили на дому заслуженных ветеранов учреждений, поздравили их с праздником и получили памятные подарки и продуктовые наборы.

Кроме того, в СИЗО-2 состоялось торжественное принятие присяги молодым сотрудником учреждения. Также во время праздничных собраний в следственных изоляторах звучали поздравительные слова от руководителей учреждений, приглашенных гостей и ветеранов УИС.

Добавим, в настоящее время в ветеранской организации УФСИН России по Псковской области состоит 1070 человек, в том числе 1 ветеран Великой отечественной войны, 2 труженика тыла и 2 узника концлагерей. 36 ветеранов до сих пор продолжают работать в уголовно-исполнительной системе региона на гражданских должностях.