Общество

В Пскове награждены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

В Пскове наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Торжественная церемония состоялась в понедельник, 18 ноября, на базе проектного офиса «Команды 2018», сообщили Псковской Ленте Новосей в пресс-службе региональной администрации.

Дипломы победителям вручила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. «Вы — как раз те люди, которые будут помогать реализовывать и развивать молодежную политику в регионе. С каждым годом число организаций, занимающихся общественной работой, в муниципалитетах растет. Надеемся, в следующем году к нам присоединится еще больше участников, и конкуренция станет значительно выше» — отметила она и добавила, что данный конкурс в регионе планируется проводить ежегодно.

Самой молодой победительницей конкурса стала представитель школьного отряда Островского района «Голос сердца», пятнадцатилетняя Вероника Петрова. Среди более опытных — секретарь городского студенческого совета города Великие Луки Яна Васюцкая. «Мы несколько лет занимаемся проектной деятельностью и волонтерством, а также помогаем в проведении всех городских мероприятий города. Участие в конкурсе и победа в нем является, прежде всего, подтверждением того, что моя работа и деятельность моей организации — это важно и нужно. Теперь у нас есть дополнительный стимул делать еще больше и еще лучше» — отметила она.

Все победители примут участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Москве в ближайшее время.

Напомним, региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» проходил в регионе в октябре. Всего заявки на участие подали 25 представителей детских и молодежных общественных организаций и объединений Пскова, Великих Лук, Островского, Палкинского, Бежаницкого, Пыталовского, Дедовичского, Невельского, Локнянского и Пустошкинского районов.

Конкурс «Лидер XXI века» организован с целью поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, формирования и популяризации позитивного образа молодого гражданина, заинтересованного в развитии институтов гражданского общества и включенного в решение социально значимых проблем.