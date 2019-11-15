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Общество

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

19.11.2019 07:40|ПсковКомментариев: 0

Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 84-летний актер доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он сам вызвал скорую после того, как у него несколько дней держалась высокая температура.

Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственный академический Малый театр. Он ставил такую театральную классику, как «Ревизор» и «Чайка», также на его счету более 50 ролей в кино.

Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Источник: Псковская Лента Новостей
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