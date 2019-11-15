Общество

Псковский Детский фонд объявляет старт новогодней благотворительной акции

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Новогодние и рождественские праздники». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Детском фонде, уже более 30 лет при поддержке отзывчивых людей сотрудники и волонтеры фонда стараются создавать атмосферу новогоднего волшебства для девочек и мальчиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Перед Новым годом для нуждающихся детей организуются разнообразные праздничные мероприятия, на которых Дед Мороз и Снегурочка вручают детям сладкие подарки.

Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и представителей бизнес-структур начался с первых числах ноября. Около 100 писем с просьбами поддержать новогодние мероприятия отправились к постоянным благотворителям, а также потенциальным участникам акции. В прошлом году благодаря верным помощникам фонда, в 22 районах Псковской области прошло более 40 праздничных мероприятий, на которых Дедушка Мороз вручил сладкие подарки нуждающимся детям.

Традиционно одним из главных событий акции станет Новогоднее представление для детей с особенностями в развитии, которое пройдет в Городском культурном центре. Кроме того, планируются поездки к воспитанникам школ-интернатов и приютов области.

«Новый год и Рождество – семейные праздники, поэтому в них особенно важно подарить тепло и внимание детям, которые лишены родительской опеки. И сделать это можно только при поддержке добрых людей!» - отметили в Детском фонде.

Детский фонд приглашает всех неравнодушных подарить ребятам новогодний праздник! Сделать это можно следующими способами:

приносите сладости, игрушки и все, что может порадовать ребенка, в Детский фонд (по будням с 9 до 17 часов: ул. Я.Фабрициуса, 2а (здание городской налоговой службы), 1 этаж, правое крыло, каб.15). делайте денежные пожертвования в офисе Фонда. или перечисляйте средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на Рождественские и Новогодние праздники для нуждающихся детей и сирот. НДС – нет» по реквизитам Детского фонда:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

ИНН 7831000940, БИК 045805722

К/с 30101810400000000722