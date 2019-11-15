Псковский Детский фонд объявляет старт новогодней благотворительной акции

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Новогодние и рождественские праздники». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Детском фонде, уже более 30 лет при поддержке отзывчивых людей сотрудники и волонтеры фонда стараются создавать атмосферу новогоднего волшебства для девочек и мальчиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Перед Новым годом для нуждающихся детей организуются разнообразные праздничные мероприятия, на которых Дед Мороз и Снегурочка вручают детям сладкие подарки.
Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и представителей бизнес-структур начался с первых числах ноября. Около 100 писем с просьбами поддержать новогодние мероприятия отправились к постоянным благотворителям, а также потенциальным участникам акции. В прошлом году благодаря верным помощникам фонда, в 22 районах Псковской области прошло более 40 праздничных мероприятий, на которых Дедушка Мороз вручил сладкие подарки нуждающимся детям.
Традиционно одним из главных событий акции станет Новогоднее представление для детей с особенностями в развитии, которое пройдет в Городском культурном центре. Кроме того, планируются поездки к воспитанникам школ-интернатов и приютов области.
«Новый год и Рождество – семейные праздники, поэтому в них особенно важно подарить тепло и внимание детям, которые лишены родительской опеки. И сделать это можно только при поддержке добрых людей!» - отметили в Детском фонде.
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