Общество

30 ноября в Пскове пройдет встреча с энерджи коучем Андреем Левшиновым «Как начать самореализацию, бизнес и прийти к предназначению»

Доктор психологических и философских наук, энерджи коуч Андрей Левшинов проведет в Пскове презентацию «Как начать самореализацию, бизнес и прийти к предназначению» и мастер-класс «Поток и энергетика - ключевые ценности саморазвития».

30 ноября в Пскове состоится встреча с Андреем Левшиновым на тему «Как начать самореализацию, бизнес и прийти к предназначению». Она пройдет с 14:00-16:00 в бизнес-центре «Новая слобода» на улице Максима Горького, д. 6А.

Андрей Левшинов предлагает реальный путь к самосовершенствованию - это сочетание внутреннего личностного роста и внешней активной жизни. Он убеждает, что самореализация - это не уход от жизни в аскетичные практики, а средство для преобразования этой самой жизни к лучшему. Он убеждает, что потенциал любого человека безграничен. Андрей Левшинов считает успешность нормой, отклонение от неё - пробелом в образовании. Предлагаемые им технологии саморазвития позволяют выявить важнейшие элементы стратегии эффективности, найти алгоритм успешного поведения в бизнесе и воспроизводить его.

Любая карьера начинается с образования, изучения себя, и знания о других больше, чем они знают о себе.

А уже 1 декабря с 10 до 14 псковичи смогут посетить мастер-класс Андрея Левшинова «Поток и энергетика - ключевые ценности саморазвития» (ул. Максима Горького, д. 6А - бизнес-центр «Новая слобода»)

Для кого этот мастер-класс?

Для людей с активной жизненной позицией, кто заинтересован в своем личностном росте

Для ищущих свое предназначение

Для тех, кто хочет раскрыть свой потенциал, стать лидером в своем окружении и снять психологические блоки

Для тех, кто хочет найти свое призвание и сделать жизнь ярче

Для тех, кому в реализации своих идей мешает неуверенность в себе и заниженная самооценка

Для тех, кто хочет вкладывать 20% усилий и получать 80% результата

Для тех, кто хочет лучше узнать себя, обнаружить свои ценные качества

А также для:

Предпринимателей, руководителей самых разных уровней, желающих сделать свой бизнес успешным

Для всех, кто заинтересован в саморазвитии

Предпринимателей, руководителей самых разных уровней, желающих сделать свой бизнес успешным

Специалистов, чья деятельность связана с публичными выступлениями

Бизнес-тренеров, кому нужно выразительно и энергично подавать материал

Для всех, кто заинтересован в саморазвитии и расширении своей харизмы

Записаться на мастер-класс можно здесь