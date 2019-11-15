30 ноября в Пскове пройдет встреча с энерджи коучем Андреем Левшиновым «Как начать самореализацию, бизнес и прийти к предназначению»

Доктор психологических и философских наук, энерджи коуч Андрей Левшинов проведет в Пскове презентацию «Как начать самореализацию, бизнес и прийти к предназначению» и мастер-класс «Поток и энергетика - ключевые ценности саморазвития».
30 ноября в Пскове состоится встреча с Андреем Левшиновым на тему «Как начать самореализацию, бизнес и прийти к предназначению». Она пройдет с 14:00-16:00 в бизнес-центре «Новая слобода» на улице Максима Горького, д. 6А.
Андрей Левшинов предлагает реальный путь к самосовершенствованию - это сочетание внутреннего личностного роста и внешней активной жизни. Он убеждает, что самореализация - это не уход от жизни в аскетичные практики, а средство для преобразования этой самой жизни к лучшему. Он убеждает, что потенциал любого человека безграничен. Андрей Левшинов считает успешность нормой, отклонение от неё - пробелом в образовании. Предлагаемые им технологии саморазвития позволяют выявить важнейшие элементы стратегии эффективности, найти алгоритм успешного поведения в бизнесе и воспроизводить его.
А уже 1 декабря с 10 до 14 псковичи смогут посетить мастер-класс Андрея Левшинова «Поток и энергетика - ключевые ценности саморазвития» (ул. Максима Горького, д. 6А - бизнес-центр «Новая слобода»)
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