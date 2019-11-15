Общество

Определены места и даты проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в Пскове

Определены места и даты проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в Пскове. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Братчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В частности, праздничными площадками станут Октябрьская площадь (21 декабря с 17.00 до 18.30); ул. Пушкина от Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса (27 - 30 декабря с 8.00 до 20.00, 31 декабря с 8.00 до 16.00); Октябрьская площадь (1 января с 1.00 до 4.00); Детский парк, Финский парк (7 января с 18.00 до 20.00).

В постановлении также содержится поручение муниципальной «Специализированной службе» установить главную елку на Октябрьской площади и произвести ее оформление с использованием световой иллюминации к 18 декабря и к этому же сроку обеспечить новогоднее световое оформление города.

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Управлению городского хозяйства поручено организовать уборку территорий в местах проведения праздничных мероприятий. Управляющим компаниям рекомендовано установить новогодние елки в границах придомовых территорий. Профильным подразделениям администрации надлежит обеспечить координацию работ по праздничному оформлению зданий и фасадов организаций и учреждений, а также витрин предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории Пскова.

Отделу потребительского рынка и услуг администрации города Пскова поручено организовать торговлю промышленными и продовольственными товарами в период проведения праздничных мероприятий. Продажа алкоголя 7 января в радиусе 50 м от праздничного пространства будет запрещена.