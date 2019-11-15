Общество

Псковские школьники смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн

Ученики 5-8 классов смогут пройти диагностику знаний по школьной программе и подготовиться к различным олимпиадам и научно-исследовательским конкурсам на бесплатной образовательной платформе «Летово.Онлайн».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители «Летово», онлайн-платформа включает в себя задания разного уровня сложности: от базового школьного до углубленного олимпиадного. Здесь можно пройти тесты по основным школьным предметам, узнать свой уровень знаний, получить индивидуальные рекомендации по достижению лучшего результата и отслеживать динамику обучения. Все диагностические задания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. На основе данных, полученных после прохождения базового тестирования, формируется индивидуальная для каждого ученика образовательная траектория. При изучении новых тем перед школьниками открывается широкий спектр онлайн-инструментов и материалов для самостоятельной работы. Также на платформе размещены олимпиадные задания по различным предметам от педагогов «Летово», имеющих большой опыт подготовки победителей олимпиад, кроме того, ребята могут заниматься в различных онлайн-кружках.

«При создании «Летово.Онлайн» мы следовали миссии нашей школы - предоставить доступное и качественное образование российским школьникам. Ребята из любого региона России могут заниматься здесь в удобное для себя время. Развитие самостоятельности и мотивации детей к обучению - важнейший навык XXI века, заложенный в основу работы платформы», - отметил директор школы «Летово» Михаил Мокринский.

Концепция образовательной платформы «Летово.Онлайн» созвучна общим трендам цифровизации образования в России, направленной на персонализацию образовательной траектории, использование Big Data и адаптивных технологий, а также повышение уровня доступности качественного образования для всех школьников России.

Школа «Летово» реализует несколько открытых проектов, отвечающих ее миссии по предоставлению всем способным и мотивированным школьникам России возможности получения качественного образования и раскрытию их интеллектуального и творческого потенциала. Образовательная платформа «Летово.Онлайн» - лишь одно из таких направлений.