Общество

В Пскове создается муниципальный опорный центр дополнительного образования детей

В Пскове создается муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков в целях внедрения на территории Пскова целевой модели развития дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Муниципальный опорный центр будет существовать на базе детского центра «Надежда». Докуметом также утверждено Положение об опорном центре. В нем прописано, что учреждение создается в целях создания «условий для обеспечения в Пскове эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в рамках реализации современных вариативных востребованных дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей».

Задачи деятельности муниципального опорного центра:

организационное, информационное, методическое и аналитическое сопровождение, мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории Пскова;

обеспечение межведомственного сотрудничества, развития негосударственного сектора и сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей на территории Пскова;

содействие внедрению современных управленческих и организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании;

сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Пскова;

создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на территории Пскова.