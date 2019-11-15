Общество

В ПФР рассказали о предоставлении материнского капитала в 2022 году

В бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых ребенок родится до конца 2021 года, рассказали в пресс-службе ПФР. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте бюджета на 2022 год и предоставление материнского капитала были предусмотрены почти 300 миллиардов рублей, действие программы при этом закончится в 2021 году.

«По действующему законодательству второй ребёнок в семье действительно должен появиться до конца 2021 года, при этом распорядиться средствами семья может и позже этого срока. Так что в 2022 году средства заложены на все те же направления, которые предусмотрены программой», - пояснили в фонде.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению маткапитала до 2025 года. Такую возможность не исключил глава Минтруда Максим Топилин, а первый замглавы ведомства Алексей Волин высказывал мнение, что эта программа должна быть бессрочной.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на его получение выдаётся за рождение второго или последующего ребенка. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, в 2020 году размер маткапитала составит 466,6 тысячи рублей.