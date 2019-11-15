Общество

В Пскове росгвардейцы и полицейские рассказали школьникам о вреде наркотиков

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области и представители УМВД провели для учащихся «Гуманитарного лицея» профилактический урок, направленный на информирование молодежи о вреде наркотиков и пропаганду здорового образа жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Мероприятие состоялось в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019».

В ходе беседы правоохранители рассказали школьникам о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ, а также о юридической ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Присутствовавшие на мероприятии педагоги поблагодарили стражей порядка за интересный урок и отметили, что такие встречи позволяют донести до подростков необходимую профилактическую информацию и привлечь их к здоровому образу жизни.