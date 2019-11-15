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Общество

Требования для работ на памятниках культуры предложили смягчить

19.11.2019 11:17|ПсковКомментариев: 0

Кабмин предлагает устранить избыточные требования для проведения работ на объектах культурного наследия. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Поправки планируются в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Они должны облегчить получение разрешительных документов при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, как внесенных в соответствующий реестр, так и выявленных, говорится в пояснении к проекту.

В частности, документом предусмотрено, что получение от уполномоченного органа полного пакета разрешительных документов (включая задание на работы, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению, разрешение на работы) необходимо для работ по реставрации и приспособлению памятника как фундаментальных работ по сохранению объекта. При этом для работ по консервации объекта культурного наследия, противоаварийных работ и ремонта нужно будет получить только разрешение уполномоченного органа.

Законопроект устанавливает, что государственная историко-культурная экспертиза должна проводиться только в отношении работ по реставрации объекта культурного наследия и приспособлению для современного использования. А для работ по консервации, ремонту и противоаварийным работам, в ходе которых не затрагивается предмет охраны объекта, разработка проектной документации на данные работы, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы не потребуется. Для таких работ отменяется и согласование с соответствующим органом рабочей документации.

Проектом также разрешается проводить в границах территории объекта культурного наследия работы по благоустройству, установке инженерных сооружений, оборудования, предназначенных для обслуживания объекта. Кроме того, можно будет вести строительство подземных линейных объектов, подземных сетей инженерно-технического обеспечения, заниматься освоением подземного пространства.

В закон также вводится новая глава, устанавливающая новый вид работ — «текущее содержание объекта культурного наследия». Как поясняют авторы, организации, собственники, другие законные владельцы объектов культурного наследия смогут проводить на памятнике хозяйственную деятельность, поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии без разрешительных документов органа охраны. Они также смогут привлекать к таким работам организации, не имеющие лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

Законопроект вводит четыре категории аттестации специалистов — высшая, первая, вторая и третья квалификационные категории. Так, к реставрации особо ценных объектов культурного наследия и объектов, включенных в Список всемирного наследия, должны будут привлекаться специалисты высшей и первой категории.

В случае отсутствия утвержденного предмета охраны (его историко-культурная ценность и особенности, являющиеся основанием для включения памятника в реестр) проектом вводится требование о необходимости его разработки в составе проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия. Согласование проектной документации до утверждения предмета охраны будет запрещено.

Также вводится упрощенная процедура включения выявленных объектов культурного наследия регионального и муниципального значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия без проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Кроме того, документ для контроля за проведением работ на памятниках культуры устанавливает ответственность со стороны надзорных организаций (авторский, технический надзор и научное руководство).

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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