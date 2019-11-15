Общество

Для региональных омбудсменов введут единые принципы работы

Уполномоченным по правам человека в субъектах могут дать право составлять исковые заявления в защиту прав граждан и обращаться в прокуратуру с ходатайствами о проверке решений суда. Такой законопроект одобрили во втором чтении на заседании думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщает «Парламентская газета».

Авторами документа выступила группа сенаторов, включая председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и его первого заместителя Людмилу Бокову.

Глава думского комитета Сергей Гаврилов отметил, что на данный момент в России отсутствует единый подход в организации деятельности уполномоченных по правам человека в регионах.

«На наш взгляд, этот закон носит эпохальный характер, потому что он достраивает целостность системы защиты прав человека на региональном уровне», - сообщил глава комитета. Он сказал, что регионы приняли в этой сфере много инициатив, но они между собой не согласуются.

Депутат отметил, что у документа очень долгая судьба, он долго обсуждался на различных уровнях. «У нас были сложная дискуссия с федеральными органами», - отметил Гаврилов.

«Закон комплексный, крупномасштабный, межотраслевой и, с точки зрения юридической, очень сложный», - сообщила на заседании комитета уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она сказала, что поправки ко второму чтению расширят инструментарий, которым может пользоваться уполномоченный для защиты прав граждан.

Инициатива сенаторов усиливает гарантии независимости омбудсменов. Определяется, что каждое федеральное ведомство должно утвердить порядок взаимодействия с региональными уполномоченными. Также устанавливается обязанность должностных лиц в регионе отвечать на запросы уполномоченного.

Как ранее отмечала один из авторов инициативы Людмила Бокова, сегодня в каждом субъекте установлены различные правила деятельности региональных уполномоченных, что ставит граждан в неравные условия при защите их прав. Законопроект предлагает ввести в России единые принципы работы уполномоченных по правам человека в регионах.