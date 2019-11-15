Общество

Эксперт Минздрава допустил повышение возраста для продажи табака

Повышение минимального возраста продажи табака до 21 года в России возможно. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Специалист провел аналогию с алкоголем, сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

«Я думаю, что мы к этому идем», - поделился Брюн мнением. По словам эксперта, как только «разберутся с алкоголем», табак станет следующим шагом.

10 октября стало известно, что для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. В правительстве обсуждают административное наказание: предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

Ранее в ноябре сообщалось, что зависимость человека, в том числе от табака, связана с его депрессивным состоянием. Любая зависимость не только снижает активность и защитные силы организма, но и приводит к активному продвижению стресса и разрушительным механизмам, обеспечивающим в том числе и депрессивные переживания.