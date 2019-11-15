Общество

Общественники обнаружили еще одного пропавшего в Пскове гнома

Общественники обнаружили пропавшую часть скульптурной композиции в виде семи гномов, которая установлена в небольшом сквере в центре Пскова, перед зданием на улице Советской, 1/3. Об этом пишет «Московский комсомолец Псков».

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Ранее выяснилось, что три из семи фигур пропали. В октябре житель Пскова обнаружил одного гнома на частном участке на улице Яна Райниса, а теперь в группе «Защитим стадион "Электрон"» ВКонтакте появилась информация о том, что найден второй гном - по данным общественников, он установлен перед одним из зданий на улице Плехановский посад.