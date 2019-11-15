Общество

Второй региональный форум социального предпринимательства пройдет в Пскове

Второй форум социального предпринимательства пройдет в Пскове в пятницу, 22 ноября. В мероприятии примут участие представители органов власти региона и муниципальных образований, бизнес-сообщества, российских фондов, некоммерческих организаций, эксперты социальной сферы, а также социальные инвесторы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Откроет форум торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».

Кроме того, в рамках форума пройдет стратегическая сессия, на которой будут рассмотрены поправки в федеральное законодательство в части социального предпринимательства. Напомним, что летом текущего года в законе РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» закреплены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

Практические сессии форума будут посвящены различным актуальным для социальных предпринимателей вопросам: как сделать социальный проект успешным, избежать профессионального выгорания и развить эмоциональный интеллект. В рамках мероприятия будут представлены и проанализированы наиболее успешные проекты социального предпринимательства.

Напомним, что вопрос развития социального предпринимательства является одним из приоритетных направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Развитию этой сферы уделяется значительное внимание и в Псковской области. В октябре регион стал лауреатом премии «Импульс добра-2019», учрежденной Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства».