Общество

Минздрав запустил сайт для иностранцев, планирующих лечиться в России

Минздрав РФ разработал и запустил специальный сайт для иностранных граждан, желающих пройти лечение в России. Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства Сергей Муравьев, пишет ТАСС.

«В разработке профильный сайт russiamedtravel.ru, где будет находиться информация о всех медицинских организациях, участвующих в реализации проекта, а также сопутствующая информация для иностранных граждан, планирующих приехать на лечение в Россию», - сказал он, уточнив, что ресурс работает с 1 ноября 2019 года и постепенно будет наращивать свою мощность.

Кроме того, справочная информация о ресурсе будет представлена на сайтах посольств и российских консульствах за рубежом. «Это будет представлено в наших культурных центрах за рубежом и в рамках Россотрудничества за рубежом. И мы планируем, конечно, это на сайтах посольств», - отметил он.