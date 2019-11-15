Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Старт «недели №1»
Мембранные сапоги Nordman
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Да будет свет!
Ликвидация меховых изделий
Идеальное авто в Автотим
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Здоровый хлеб со скидкой
Где отпраздновать корпоратив?
Певица Zivert впервые в Пскове
Новогодние программы для детей
Монобизнес vs. многопрофильность
«Бригадный Подряд» в Пскове
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Плати за ЖКУ удобно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 19.11.2019 14:570 Что ответили в Росимуществе на требование принять меры по обеспечению сохранности Гремячей башни, узнают общественники 19.11.2019 14:530 С 3 по 10 декабря по всей России пройдет III Всероссийский правовой диктант 19.11.2019 14:410 РЖД продемонстрировали прототип новых плацкартных вагонов 19.11.2019 14:360 «Эхономика» с Еленой Жгут. ВИДЕО 19.11.2019 14:350 Михаил Ведерников принял участие в совещании Ольги Голодец по нацпроектам сферы культуры, спорта и туризма
 
 
 
Самое популярное 16.11.2019 22:2910 Подрядчик отчитался о ходе строительства гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. ФОТО 18.11.2019 10:274 Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник 17.11.2019 20:469 Знаменитый боец Джефф Монсон обратился за медпомощью в Пскове 17.11.2019 17:3924 Авиарейсы в Ригу и Прагу планирует запустить губернатор Псковской области 18.11.2019 15:210 Морозная и солнечная погода порадует псковичей в конце ноября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слез»

19.11.2019 13:47|ПсковКомментариев: 0

21 ноября Детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет наркозно-дыхательный аппарат высокого класса, а также инфузионные шприцевые насосы. Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слез» - ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций - 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Псковская область не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слез». В 2012 году в рамках акции была оказана благотворительная поддержка Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Программа мероприятия:

13:30 – 14:00

Сбор гостей

14:00 – 15:00

Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков

15:00 – 15:30

Пресс-конференция для СМИ

Спикеры:

  • Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области

  • Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области

  • Аркадий Гохман, главный врач ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница»

  • Юрий Левченко, заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент

  • Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ

Адрес: ул. Коммунальная, 35 (Детская областная клиническая больница)

Аккредитация и дополнительная информация: +7 964 316-98-38, Ирина

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1231 человек
19.11.2019, 15:080 ПЛН-ТВ: Электронное голосование на выборах - за или против? 19.11.2019, 14:570 Что ответили в Росимуществе на требование принять меры по обеспечению сохранности Гремячей башни, узнают общественники 19.11.2019, 14:530 С 3 по 10 декабря по всей России пройдет III Всероссийский правовой диктант 19.11.2019, 14:421 В ближайшую субботу состоится очередной крестный ход по Пскову
19.11.2019, 14:410 РЖД продемонстрировали прототип новых плацкартных вагонов 19.11.2019, 14:360 «Эхономика» с Еленой Жгут. ВИДЕО 19.11.2019, 14:350 Михаил Ведерников принял участие в совещании Ольги Голодец по нацпроектам сферы культуры, спорта и туризма 19.11.2019, 14:340 22 ноября состоится литературный вечер члена Союза писателей России Виты Пшеничной
19.11.2019, 14:200 Кинологи псковского УФСИН приняли участие в презентации инновационного препарата в лечении болезней животных 19.11.2019, 14:124 Дорогу на улице Леона Поземского в Пскове не перекроют полностью во время реконструкции 19.11.2019, 13:570 Мастер-классами и выставкой отмечают в ПсковГУ День словаря 19.11.2019, 13:490 Директор себежской организации платила зарплату работникам ниже прожиточного минимума
19.11.2019, 13:470 Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слез» 19.11.2019, 13:411 Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой 19.11.2019, 13:411 Историка Соколова отправят к психиатрам после попытки ранить себя кортиком 19.11.2019, 13:370 Хотим жестко контролировать - администрация Пскова будет регулярно проверять ход дорожных работ
19.11.2019, 13:330 Вопрос о погашении долгов по субсидиям коммунальным предприятиям региона поставили единороссы на встрече с губернатором 19.11.2019, 13:212 На территории псковской школы №47 торжественно открыли новую спортивную площадку. ФОТО 19.11.2019, 13:120 «ДорСтройСервис» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства 19.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Еленой Жгут
19.11.2019, 12:570 Минздрав запустил сайт для иностранцев, планирующих лечиться в России 19.11.2019, 12:450 Псковские школьники создадут энциклопедию будущего 19.11.2019, 12:340 Псковская Кадастровая палата: Что нужно знать о приобретаемом имуществе, прежде чем принять решение о покупке 19.11.2019, 12:310 Эксперт Минздрава допустил повышение возраста для продажи табака
19.11.2019, 12:250 Второй региональный форум социального предпринимательства пройдет в Пскове 19.11.2019, 12:223 В погоню со стрельбой вылилось задержание автомобиля в Пскове 19.11.2019, 12:192 Общественники обнаружили еще одного пропавшего в Пскове гнома 19.11.2019, 12:120 Встреча с Николаем Хондзинским пройдет в псковской филармонии 22 ноября
19.11.2019, 12:080 В Великих Луках водителя ВАЗа задержали после погони со стрельбой 19.11.2019, 12:020 Орнитолог из Псковской области, создатель «Дома белого аиста» стала героем дня на сайте «Гордость России» 19.11.2019, 12:000 Для региональных омбудсменов введут единые принципы работы 19.11.2019, 11:413 Siemens рассчитывает продлить с РЖД контракт на выпуск «Ласточек» после 2022 года
19.11.2019, 11:340 Встреча с автором книги о средневековом Пскове, попавшей в топ продаж, пройдет в пятницу в Доме Причта Троицкого собора 19.11.2019, 11:310 Замглавы администрации города Пскова Елена Жгут станет гостем программы «Эхономика» 19.11.2019, 11:230 В Пскове росгвардейцы и полицейские рассказали школьникам о вреде наркотиков 19.11.2019, 11:190 Тенденции и перспективы дефектологической науки обсудили эксперты ПсковГУ на Всероссийском съезде дефектологов
19.11.2019, 11:170 Требования для работ на памятниках культуры предложили смягчить 19.11.2019, 11:080 Женщина госпитализирована с отравлением угарным газом из-за пожара в квартире на улице Рокоссовского 19.11.2019, 11:050 Карельские полицейские перекрыли наркотрафик в Псковскую область 19.11.2019, 11:040 Прокурор Новоржевского района покинул пост
19.11.2019, 11:010 Настоящее Новогоднее волшебство предлагает Псковский театр кукол своим зрителям 19.11.2019, 10:590 В Пскове создается муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 19.11.2019, 10:590 В ПФР рассказали о предоставлении материнского капитала в 2022 году 19.11.2019, 10:560 «ВАЗ» сгорел в Великолукском районе из-за неправильного ремонта
19.11.2019, 10:3518 Монобизнес vs. многопрофильность: Где зарыт профит? 19.11.2019, 10:330 Мужчина погиб при пожаре в невельской квартире 19.11.2019, 10:230 Псковские школьники смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн 19.11.2019, 10:150 6 декабря храм святого Александра Невского отметит престольный праздник
19.11.2019, 10:120 О переходе на новую систему налогообложения рассказали стругокрасненским бизнесменам сотрудники налоговой инспекции 19.11.2019, 10:080 Как построить крепкую семью, обсудили российские и зарубежные теологи на конференции в ПсковГУ 19.11.2019, 10:060 Определены места и даты проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в Пскове 19.11.2019, 10:000 В Минюсте предложили расширить доступ судебных приставов к кредитным историям россиян
19.11.2019, 09:480 В Псковской области провели мероприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП 19.11.2019, 09:430 Работники великолукских предприятий оплатили задолженности и текущие платежи по налогам в ходе встреч с налоговыми инспекторами 19.11.2019, 09:320 Псковский Детский фонд объявляет старт новогодней благотворительной акции 19.11.2019, 09:155 А ваше место - на кухне!
19.11.2019, 09:120 Шесть вокалистов колледжа искусств стали лауреатами конкурса «Псковская волна» 19.11.2019, 08:540 Женщина за рулем «Ниссана» врезалась в «Опель», а потом сбила пешехода на Крестовском шоссе в Пскове 19.11.2019, 08:510 Интерактив: Подвергаются опасности тысячи псковских детей 19.11.2019, 08:360 Победителем регионального этапа конкурса «Рождественские песни народов мира» стал студент колледжа искусств
19.11.2019, 08:240 Правозащитники предложили этапировать заключенных СИЗО с их согласия 19.11.2019, 08:121 Мужчина насмерть подавился виноградом в «Пятерочке» 19.11.2019, 08:000 В России выросло число просрочек по кредитам 19.11.2019, 07:401 Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
18.11.2019, 23:250 В Великолукском районе насмерть сбили пешехода 18.11.2019, 23:213 В Москве пропала журналистка 18.11.2019, 22:001 В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним 18.11.2019, 21:450 В псковском УФСИН отметили День ветеранов УИС
18.11.2019, 21:280 Практическим опытом в вопросах поддержки современной семьи поделились участники VI Международной научно-практической Свято-Тихоновской конференции 18.11.2019, 21:120 В Пскове награждены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 18.11.2019, 21:000 Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковского региона в области культуры и искусства 18.11.2019, 20:450 Второкурсница ПсковГУ вышла в финал всероссийского журналистского конкурса
18.11.2019, 20:280 Житель Псковского района может получить до 7 лет тюрьмы за избиение пожилого мужчины 18.11.2019, 20:200 Встреча–угощение «Бабушкины пирожки» состоялась в Псковском Красном Кресте 18.11.2019, 20:110 «Падайте лицами вниз… Ниц!» 18.11.2019, 20:0026 Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.