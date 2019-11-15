Общество

Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слез»

21 ноября Детская областная клиническая больница Пскова получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет наркозно-дыхательный аппарат высокого класса, а также инфузионные шприцевые насосы. Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слез» - ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций - 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Псковская область не первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слез». В 2012 году в рамках акции была оказана благотворительная поддержка Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Программа мероприятия:

13:30 – 14:00 Сбор гостей 14:00 – 15:00 Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков 15:00 – 15:30 Пресс-конференция для СМИ

Спикеры:

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области

Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области

Аркадий Гохман, главный врач ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница»

Юрий Левченко, заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент

Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ

Адрес: ул. Коммунальная, 35 (Детская областная клиническая больница)

Аккредитация и дополнительная информация: +7 964 316-98-38, Ирина