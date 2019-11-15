Общество

На территории псковской школы №47 торжественно открыли новую спортивную площадку. ФОТО

Торжественное открытие новой спортивной площадки на территории псковской школы №47 состоялось сегодня, 19 ноября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в церемонии приняли участие губернатор глава администрации города Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов, начальник городского управления образования Анна Кузыченко, директор школы №47 Андрей Мануйлов, учителя и ученики школы.

В начале мероприятия юные спортсмены города - легкоатлеты, футболисты, гимнастки, борцы - показали небольшое выступление, демонстрирующее возможности новой площадки. На поле появились олимпийские кольца из воздушных шаров. Под гимн РФ были подняты флаги страны, Пскова и области. После этого к собравшимся обратился Александр Братчиков. Он спросил у школьников, нравится ли им новая площадка, будут ли ни заниматься на ней, расти как спортсмены, защищать честь города, области и страны.

На все эти вопросы ребята ответили громкое «да». «Мы в вас верим, у вас все получится», - отметил глава администрации и поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и компанию «Леруа Мерлен», которые помогли этой площадке появиться.

Анна Кузыченко назвала сегодняшнее событие "замечательным праздником, когда образование и спорт выходят на финишную прямую на новом поле», и напомнила, что путь школы к новому стадиону был долгим.

«Семь лет не было людей, которые помогли бы школе обрести площадку. Александр Братчиков и Александр Коновалов - два человека, которые своим трудом и присутствием добились того, что школа стала новой и обрела стадион. «это территория вашего здоровья. Такой школе с таким стадионом можно только позавидовать», - подчеркнула на, обращаясь к ученикам.

После этого по призыву директора школы Андрея Мануйлова ученики крикнули спасибо всем, кто создал это «чудо».

В ознаменование открытия площадки Александр Братчиков и лучшие спортсмены города перерезали красную ленточку. Ученики школы произнесли клятву чести. В небо взметнулись воздушные шары и залпы фейерверка.

Напомним, долгое время школа 47 существовала без стадиона.

В 2012 - 2014 годах здание школы модернизировали, но стадиона это не коснулось. Строительство спортивной площадки на территории учреждения стало возможным благодаря масштабному инвестиционному соглашению Псковской области по строительству на территории муниципалитета торгово-развлекательного комплекса «Леруа Мерлен». Инвестор взял на себя предложенные администрацией города социальные обязательства по строительству пришкольного стадиона и вложил в этот проект около 8 млн рублей.

Строительство площадки на территории школы началось в сентябре текущего года. К настоящему времени сделано футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, установлены турники для занятий воркаутом. Вокруг игровых площадок планируется сделать дорожки для бега с резиновым покрытием.

Ранее, 16 ноября новую площадку у 47-й школы осмотрел губернатор Михаил Ведерников и остался доволен качеством выполненных работ.