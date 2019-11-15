Общество

Кинологи псковского УФСИН приняли участие в презентации инновационного препарата в лечении болезней животных

Сотрудники кинологической службы УФСИН России по Псковской области приняли участие в презентации инновационного препарата в лечении болезней животных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, семинар по ветеринарии состоялся на базе Торгово-промышленной палаты г. Великие Луки. Участие в нем приняли представители Московского научно-исследовательского института, сотрудники кинологических групп подведомственных УФСИН учреждений, работники и студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, ветеринары местных предприятий. Главной темой встречи стала презентация инновационного препарата в лечении болезней животных.

От УФСИН России по Псковской области участие в мероприятии приняли сотрудники кинологических групп отделов охраны СИЗО-2, ИК-5 и ИК-4. В ходе работы семинара присутствующим были представлены новые ветеринарные препараты, которые в настоящее время начинают широко использоваться в ветеринарной практике в качестве профилактических, лечебных, дезинфицирующих, дератизационных, неинвазивных средств.

Так, представители научно-исследовательского института представили вниманию заинтересованных лиц новейший препарат на основе анальгина - вакцину по лечению вептоспироза животных, довели информацию по диагностике данного заболевания, ранних способах профилактики, мерах по недопущению распространения данного заболевания.

«Мы много полезного вынесли из данной встречи, поскольку по долгу службы мы, кинологи, в ежедневном контакте с животными, а переносчиками данной болезни могут быть только они. Теперь знаем, как можно вылечить это заболевания или даже предотвратить», - поделилась начальник кинологического отделения ИК-5 Анжела Алексеева.