Общество

С 3 по 10 декабря по всей России пройдет III Всероссийский правовой диктант

В течение недели, с 3 по 10 декабря, любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Ассоциации юристов России, основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права.

3 декабря в 16:45 в рамках празднования Дня юриста состоится торжественная церемония запуска диктанта. Начиная с этого часа и по 10 декабря будут открыты тестовые задания.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте http://юрдиктант.рф/. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут.

Кроме того, 6 декабря в 12.00 (по местному времени) во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта. В Москве местом проведения очного этапа традиционно выступит Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Соорганизаторами диктанта являются Ассоциация юристов России и «Деловая Россия», партнерами выступили Министерство иностранных дел Российской Федерации, ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Европейская Юридическая Служба.

К участию в диктанте приглашаются все желающие.

Напомним, в 2019 году Ассоциация юристов России получила президентский грант на проведение социально значимого проекта - III Всероссийского правового (юридического) диктанта. В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018-м это число утроилось и составило 165 тысяч участников.