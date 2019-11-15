Общество

Михаил Ведерников принял участие в совещании Ольги Голодец по нацпроектам сферы культуры, спорта и туризма

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 19 ноября, в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Заседание было посвящено ходу реализации национального проекта «Культура», федерального проекта «Спорт — норма жизни», а также кассовому исполнению расходов федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов субъектам РФ в сферах культуры, спорта и туризма.

В Псковской области в рамках национального проекта «Культура» ведется капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в Бежаницком и Палкинском районах, а также идет модернизация материально-технической базы, приобретаются музыкальные инструменты и необходимое для образовательного процесса оборудование в Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Детскую музыкальную школу № 1 им. М. П. Мусоргского, Себежскую детскую школу искусств и Новоржевскую детскую школу искусств им. Б. С. Трояновского.

Кроме того, по проекту «Цифровая культура» проводится оцифровка книжных памятников, создаются виртуальные концертные залы. В начале ноября в Острове на базе детской школы искусств открылся четвертый виртуальный концертный зал, на создание которого было направлено около 1 млн рублей федерального финансирования.

В рамках проекта «Творческие люди» организована работа по повышению квалификации работников культуры, оказывается поддержка проектам в области музыкального и театрального искусства, любительским творческим коллективам, одаренным детям и молодежи, выделяются гранты некоммерческим организациям и др.

Кроме того, при федеральной поддержке идут капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусоргского и ремонтно-реставрационные работы в Детской музыкальной школе № 1. В минувшие выходные Глава региона проинспектировал ход реконструкции в музыкальной школе Пскова и поручил подрядчику ускорить темпы работ, чтобы не допустить отставания от графика.

Масштабная работа в Псковской области идет и в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В частности, регион готовится к установке 10-ти спортивных площадок ГТО, оборудование для которых уже поступило в муниципальные образования. Также планируется возвести два ФОКОТа открытого типа в районных центрах и еще один физкультурно-оздоровительный комплекс в Великих Луках. Более 3 млн рублей из федерального бюджета выделено на поддержку спортсменов базовых видов спорта.

По итогам совещания глава региона поручил заместителям губернатора держать вопросы реализации мероприятий национальных проектов на особом контроле, чтобы не допустить срыва обязательств региона перед федеральным центром.