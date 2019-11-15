Общество

РЖД продемонстрировали прототип новых плацкартных вагонов

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в Москве. Как сообщает РИА Новости, новые плацкартные вагоны оборудованы индивидуальными шторками на полках. У пассажиров будут свои личные столики. Таким образом, предполагается, что у каждого пассажира появится индивидуальное пространство. Стены вагона будут светлыми, а полки - бежевыми.

Фото: РИА Новости

Концепцию разработал «Трансмашхолдинг». Длина полок осталась прежней, а ширина увеличилась на 2 см - до 62 см. «Получается еще более широкое пространство, потому что есть шкаф для верхней одежды, он может быть использован не для верхней одежды, а просто чтобы расширить в этой зоне пространство», - отметил замгендиректора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.



В макете нового плацкартного вагона также есть перегородка между полками в стене, которую можно отодвинуть. «Даже если вы едете вдвоем с кем-то, вы можете купить два этих места рядом, открыть, и, по сути, вы общаетесь, но при этом у вас осознанно индивидуальное пространство», - отметил Лошманов.



В пресс-службе «дочки» РЖД, «Федеральной пассажирской компании», уточнили, что это не итоговый вариант, а одна из концепций вагона, который может прийти на смену обычному плацкарту.