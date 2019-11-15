Общество

В РПЦ предлагают передавать школьникам память о Победе через истории из жизни

Никакие форумы, мероприятия, концерты, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, не сыграют существенную роль в сохранении исторической памяти у новых поколений россиян до тех пор, пока «человек не почувствует эхо войны рецепторно». На это обратил внимание митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на совещании по подготовке VIII Рождественских парламентских встреч (РПВ), сообщает «Парламентская газета».

Встречи, которые проходят в рамках ежегодных международных Рождественских образовательных чтений, поочередно принимают у себя обе палаты парламента России. В 2020 году они пройдут в Совете Федерации 28 января и будут посвящены теме «Великая Победа — наследие и наследники».

Планируется участие в РПВ спикера палаты регионов Валентины Матвиенко и Патриарха Кирилла, сенаторов и депутатов Госдумы, федеральных министров, иерархов Русской православной Церкви, ученых и экспертов.

Митрополит Меркурий, возглавляющий Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и оргкомитет «больших» Рождественских чтений, отметил, что РПВ в 2020 году будут проходить не только в Федеральном Собрании, но и отдельно по регионам.

«Думаю, что это должен быть не только формальный разговор о Победе, констатация исторических фактов. Нужно выработать алгоритм нашего взаимодействия с педагогическим сообществом — каким образом мы сможем передать наследие Победы нашим детям, нашим потомкам?», — считает он.

Митрополит сообщил, что опыт предыдущих лет привёл экспертов к выводу — никакие форумы, мероприятия, концерты не сыграют существенную роль до тех пор, пока «человек не почувствует эхо войны рецепторно».

«Для этого мы должны помочь подготовить презентации для педагогов, которые будут говорить со школьниками накануне Дня Победы 9 мая. Это должны быть истории из жизни — например, о том, как во время войны женщина укрывала у себя партизан, и её трижды выводили на расстрел, но она не испугалась и не выдала своих. Такие истории, которые могут взять за душу, и позволят передать память о Победе», — считает владыка Меркурий.

Он также призвал обратить внимание на поисковую работу — по его словам, очень важно, чтобы «ребята сами могли привести могилу воина в порядок, а после имели возможность узнать, кто это был, где и как погиб».