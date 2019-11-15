Общество

Соискатели назвали критерии выбора работодателя

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob специально для рейтинга 50 лучших работодателей России по версии журнала Forbes выяснил у россиян, какие критерии наиболее важны при выборе работодателя. В социологическом опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Из 13 характеристик корпоративной жизни, Superjob попросил россиян назвать 6 самых важных при выборе работодателя. Наиболее важным критерием для большинства является высокая заработная плата (78%). На втором месте - условия труда (62%). На третьем - компенсационный пакет (48%). Для 42% опрошенных важно наличие у компании программ обучения персонала.



Создание компанией рабочих мест учитывают при выборе работодателя 22%. Усилия работодателя по развитию инфраструктуры в регионах присутствия и узнаваемость бренда - по 16%. Для 15% важна доля компании на рынке. Еще 15% отдают предпочтения компаниям с государственной формой собственности.



Заботу компании об экологии принимают в расчет при выборе нового места работы 10%, благотворительную деятельность работодателя - 9%. Для 6% важны вопросы гендерного равноправия на работе. 4% опрошенных хотят трудиться только в коммерческих структурах.



Для мужчин высокий уровень заработной платы более важен, чем для женщин. Женщины чаще обращают внимание на гендерную справедливость.



Чем старше респонденты, тем важнее для них финансовая составляющая, характеристики условий труда, состав компенсационного пакета, деятельность компании по созданию новых рабочих мест. С увеличением возраста респондентов растет и доля тех, кто стремится работать в госкомпании. Для тех, кто делает первые шаги в карьере, более актуальны критерии узнаваемости бренда. Молодежь до 24 лет также больше других озабочена вопросами экологии и гендерного равноправия.



Чем выше уровень дохода респондентов, тем больше внимания при выборе работодателя они обращают на уровень оплаты труда, условия работы, соцпакет и долю компании на рынке. Среди россиян с зарплатой от 80 000 рублей больше всего тех, для кого важно наличие корпоративных программ обучения, работа компании по развитию инфраструктуры и улучшению экологии населенных пунктов.