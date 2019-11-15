Общество

В Павском доме-интернате для пожилых людей продолжится ремонт внутренних помещений

В Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в Порховском районе, в этом году продолжатся масштабные ремонтные работы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам аукциона определена подрядная организация (ООО «Спецстрой плюс» из города Великие Луки), которая произведет косметический ремонт помещений приемно-карантинного отделения, расположенного на первом этаже здания. На эти цели будет направлено около 740 тыс рублей из регионального бюджета.

Директор интерната Елена Жилкина отметила, что первый этаж здания в ремонте нуждался очень давно, многие годы помещения приводились в порядок исключительно силами работников учреждения. «Интернат - это социальный объект, где постоянно находятся пожилые люди. Для них мы должны создавать максимально комфортные условия для проживания», - уточнила руководитель интерната.

Капитальный ремонт Павского дома-интерната начался в 2018 году. Тогда на замену крыши и ремонт помещений второго этажа из регионального бюджета и средств Пенсионного фонда РФ было выделено 2,5 млн рублей. Тогда же при проведении аукциона на стоимости работ удалось сэкономить около 500 тыс рублей. На эти средства дополнительно была приведена в порядок столовая. В этом году по итогам аукциона удалось сберечь более 50 тыс рублей. Эти деньги также направят на ремонт внутренних помещений социального учреждения.

Кроме того, Елена Жилкина обратила внимание, что в социальном учреждении планируют продолжать поэтапные ремонтные работы. В связи с этим готовится проектно-сметная документация на ремонт тех помещений, которые еще нужно привести в порядок.

Напомним, что Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов размещается в специально адаптированном для представителей маломобильных групп двухэтажном здании. В настоящее время в нем находятся 47 пожилых людей.