Общество

В Великих Луках побит рекорд тепла

Рекордное тепло заглянуло в Псковскую область, в Великих Луках 18 ноября было +10,4, тем самым обновились рекорды 1911 и 1980 годов, когда наблюдалось +8,2 градуса. Об этом сообщает портал meteonovosti.ru.

В начале этой недели северо-запад Европейской территории оказался в теплом секторе циклона, с центром над Центральной Европой. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6, а местами и на 7-8 градусов, и в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Тепловые рекорды были также побиты в Саратове, Петрозаводске, Кингисеппе и Тихвине.