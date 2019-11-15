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Общество

Редактора «Интерфакса», пропавшую два дня назад, нашли по торчащим ногам

19.11.2019 17:37|ПсковКомментариев: 0

Редактора агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову обнаружили на территории церкви, куда она отправилась два дня назад и с тех пор не выходила на связь. 29-летняя журналистка жива, ее здоровью ничего не угрожает, пишет «Газета». По словам очевидцев, когда ее обнаружили, девушка вырывалась, говорила, что она в церкви и ее не могут куда-либо забрать. Кроме того, она якобы все время повторяла: «Мне это кажется».

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», - сообщил пресс-секретарь Главного управления МВД по Москве Юрий Титов. Вместе с тем в ведомстве не уточнили, где и при каких обстоятельствах ее нашли.

Однако во многих СМИ уже сообщили, что Игнатову обнаружили на территории церкви, на воскресную службу которой она ушла 17 ноября и не вернулась. Как передает сайт kp.ru, Волонтер храма увидел девушку, вернее ее торчащие ноги, когда делал обход территории из-за сообщений о минировании соседней церкви. «У нас тут с утра кинологи ходили с собаками - в храм напротив звонили, что бомбу нашли. Я вот и решил пройти по всей территории. Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», - рассказал.

Как оказалось, Игнатова лежала за хозяйственной постройкой - между зданием и забором, где нет камер видеонаблюдения. От врачей и сотрудников полиции она закрывалась, якобы повторяя: «Мне это кажется, мне кажется».

Кроме того, в Сеть попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как девушка заходит в калитку, перекрещиваясь. Но нет ни одного момента, где было бы показано, как она выходит. По мнению источника kp.ru в правоохранительных органах, у 29-летней редактора «Интерфакса» возможно была депрессия. «Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замерзла», - дополнил собеседник издания.

Храм Знамения иконы Божией Матери, на улице у которого она находилась почти двое суток, находится в 20 минутах ходьбы от ее дома. Туда Игнатова решила сходить 17 ноября, чтобы отстоять воскресную службу. Незадолго до этого ей приснился страшный сон, который долгое время не выходил у нее из головы. «Рита нечасто ходила в церковь. За несколько дней до этого ей страшный сон приснился, который очень ее угнетал. И она решила, что надо сходить на службу», - рассказала ее мать.

При этом, как вспоминает женщина, ее дочь оставила дома телефон. С собой у нее были только ключи от дома и немного наличных. К вечеру девушка не вернулась домой. Ирина пыталась найти дочь. Она стала смотреть переписки, думая о том, что Маргарита могла заглянуть к кому-либо из знакомых, но не нашла ни одной зацепки, которая указывала бы на местонахождение дочери. Мать дошла до храма, прошла через парк рядом с ним – Маргариты нигде не было. В полночь женщина отправилась в полицию для написания заявления о пропаже.

На следующий день – 18 ноября – о Маргарите Игнатовой также не было никаких известий. Как заявили РИА Новости ее коллеги, на работе женщина не появлялась и никому не звонила. Утром вторника по факту исчезновения девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

По информации СМИ, девушка окончила истфак МГУ. Она училась на кафедре истории Церкви, несмотря на то, что не была воцерковленной. Тема дипломной работы Игнатовой была связана с сектантами-иоаннитами — последователями Иоанна Кронштадтского. После аспирантуры редактор «Интерфакса» работала референтом при Новоспасском монастыре около года. Как вспоминает ее коллега, девушка была «замкнутой, скрытной».

Источник: Псковская Лента Новостей
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