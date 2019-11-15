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Общество

В России запустили онлайн-сервис для приема жалоб предпринимателей на давление силовиков

19.11.2019 17:46|ПсковКомментариев: 0

Во вторник, 19 ноября, состоялась презентация онлайн-сервиса «ЗаБизнес.рф», который создан для приема жалоб предпринимателей на незаконные, по их мнению, действия правоохранительных органов, передает РБК.

Создать подобную онлайн-платформу в феврале 2019 года поручил президент России Владимир Путин. «Деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив предлагаю создать специальную цифровую платформу (они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой), с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу», – говорил Путин 20 февраля, оглашая послание Федеральному собранию.

Для того чтобы подать жалобу с помощью сервиса, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, рассказать о сути проблемы и приложить документы, фотографии и видеоматериалы. Обработать заявление должны в течение суток.

Источник: Псковская Лента Новостей
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