Общество

Сергей Грахов принял участие в международном форуме, посвященном внедрению технологий информационного моделирования

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов принял участие в Первом международном форуме «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития», который прошел на базе Экспофорума в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие стало площадкой для диалога федеральных и региональных властей с мировыми экспертами и представителями бизнес-сообщества. Главная тема обсуждения - внедрение системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования (BIM-технологий).

«За BIM-технологиями в строительстве — будущее. Ведь технологии информационного моделирования помогают грамотно спланировать и спрогнозировать все риски будущих проектов и рассчитать их эффективность», — обозначил Сергей Грахов. В ближайшее время в некоторых регионах страны состоится запуск пилотных строительных проектов с обязательным использованием информационных моделей. Председатель комитета подчеркнул, что Псковская область рассмотрит все возможные варианты участия в таких проектах.

В настоящее время в России проводится активная государственная политика по внедрению BIM-технологий на всех этапах капитального строительства: вносятся изменения в действующее законодательство, формируются нормативно-технические основы применения новых технологий. Кроме того, создается единая государственная отраслевая цифровая платформа обеспечения перехода к управлению данными в единой информационной среде.

В связи с этим участники форума рассмотрели вопросы совершенствования законодательства и технического регулирования в условиях цифровой трансформации строительной отрасли, проанализировали мировые практики создания и внедрения классификаторов строительной информации и эффективного программного обеспечения.

Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства Российской Федерации и Федеральный центр нормирования стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. В обсуждении вопросов цифровой трансформации кроме специалистов федеральных министерств и ведомств, органов районной власти, экспертов приняли участие представители 20 стран мира, в том числе Испании, Германии, Франции, Великобритании, Австралии, США, Норвегии, а также стран СНГ.