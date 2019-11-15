Общество

Администрация Пскова не планирует закрывать бани банно-прачечного комбината

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут сообщила, что ведомство не планирует закрывать бани МП «Банно-прачечный комбинат». В эфире радио «Эхо Москвы» (102.6 FM), 19 ноября, Елена Жгут отметила, что оставшиеся 3 бани - социально-значимые объекты.

«У администрации нет в планах закрывать бани, - рассказала Елена Жгут. - Постоянно рекомендуем руководителю предприятия искать дополнительные виды дохода и сами над этим думаем. Какую-либо баню можно отдать в концессию. Пусть инвестор бы показал, как работать хотя бы «в ноль». Когда повысится тариф - убытки и дальше будут. Этот рост не приблизит к себестоимости».

Также замглавы администрации города добавила, что выручка предприятия составляет «в лучший месяц» около 2 миллионов рублей, и заключила: «Баня на улице Советской никогда не будет приносить прибыль».