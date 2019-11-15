Общество

Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП

Совет Федерации с учетом позиции регионов предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения.

Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере от одной до 3 тыс. рублей (для физического лица).

В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают.

В результате создается ситуация, в которой в ряде регионов такие нарушения оказываются безнаказанными, сказала «Известиями» член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, предложения регионов прорабатываются.

При этом эксперты указали, что ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают «тихий час» днем.

Напомним, с 19 июля 2015 года вступили в силу поправки к закону «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», получившие неофициальное название «закон о тишине». Нормативный правовой акт законодательно расширяет временной период, в течение которого запрещено нарушать тишину и покой в многоквартирных домах: запрет на любые громкие звуки действует в будние дни с 9 часов вечера до 8 утра и в обеденное время с 13 до 15 часов. В праздники и выходные тишина должна соблюдаться с 22 часов до 10 часов.

За несоблюдение ограничений, прописанных в законе, предусмотрен штраф на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на должностных лиц - от 3000 рублей до 5000 рублей, на юридических лиц - от 5000 рублей до 7000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.