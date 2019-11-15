Общество

Россияне стали больше ценить свободу слова - опрос

Россияне в числе важных прав и свобод чаще стали называть право на свободу слова, свободу вероисповедания и совести и свободу мирных собраний и ассоциаций, следует из результатов опроса «Левада-центра», поступивших в «Интерфакс».

«Наибольший рост важности за последние два года отмечается у права на свободу слова - с 34% до 58%», - сообщили в «Левада-центре».

Причем за два года поддержка мнения о важности свободы слова выросла не только среди жителей Москвы (в два раза) и крупных городов, но и среди жителей провинции и сел (в 1,5 раза).

Упоминание среди наиболее важных прав справедливого суда выросло с 50% до 64%. Свободу вероисповедания и совести упомянули 40% граждан (ранее 22%).

Отвечая на вопрос социологов о том, какие из прав и свобод человека они считают наиболее важными (можно было выбрать несколько позиций), чаще всего респонденты отмечали право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность - 78%. При этом, по сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного два года назад, в 2017 году, популярность этого ответа выросла на шесть процентных пунктов.

Одинаково важным отмечали право на медицинскую помощь - по 70% (второе место рейтинга) и право на бесплатное образование, равный доступ к образованию 59%.

Социологи утверждают, что россияне стали считать важными все позиции основополагающих прав человека в комплексе. «Существенное увеличение частотности ответов может свидетельствовать об актуализации повестки, в данном случае - "прав человека", в общественном мнении. Респонденты стали чаще отмечать права, важность которых для них ранее не имела выраженной значимости», - сообщили в «Левада-центре».

Так, право на свободу мирных собраний находится в конце рейтинга, однако если два года назад, в 2017 году, его отмечали лишь 13% опрошенных, то сейчас - 28%. 30% респондентов считают важным правом участие в общественной и политической жизни (ранее 16%).

Право на социальную защиту и достойный жизненный уровень среди важных отметили 62% опрошенных граждан, на свободу слова, а также на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда - по 58%.

Опрос был проведен 24-30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.