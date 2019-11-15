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Общество

Топилин рассчитывает, что МРОТ будет повышен с 2020 года на 850 рублей

20.11.2019 09:01|ПсковКомментариев: 0

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что Госдума РФ утвердит предложенный на рассмотрение законопроект о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

«Законопроект, который внесло правительство РФ, которым предусматривается установление МРОТ до 12 тыс. 130 рублей с 1 января будущего года в ближайшее время будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Я очень надеюсь, депутатами будет поддержан и, вероятно, будет решение, принятое всей Государственной Думой РФ», - отметил Топилин, отвечая на вопрос «Интерфакса» о планах по увеличению МРОТ.

С начала текущего года МРОТ был установлен на уровне 11 тыс. 280 рублей.

В среду в Хабаровске прошло расширенное заседание общественного совета при Минсоцзащиты края с участием главы Минтруда РФ.

Теги: #мрот
Источник: Псковская Лента Новостей
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