Благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» предлагает на базе псковских школ создать добровольческие отряды

Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» создает добровольческое движение.
Как сообщается в Instagram управления образования администрации города Пскова, фонд предлагает школам города оказать содействие в развитии добровольничества в Пскове, создав на базе школ добровольческие отряды.
Курировать данное направление будет сотрудник фонда, ответственный за добровольческое движение.
Напомним, фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» создан в Псковской области в июне 2018 года. Руководит фондом Андрей Царев, а в правление фонда вошли известные, авторитетные люди.