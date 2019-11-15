Общество

Псковские активисты ОНФ презентовали проект «Профстажировки 2.0» студентам агротехнического колледжа

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта рассказали студентам старших курсов Псковского агротехнического колледжа, обучающихся по направлению «Электроснабжение»», о проекте «Профстажировки 2.0» – совместном проекте ОНФ и АНО «Россия – страна возможностей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, представители Народного фронта рассказали студентам и преподавателям колледжа о том, что на платформе профстажировки.рф размещены практические задания (кейсы) ведущих работодателей страны, участники конкурса студенческих работ выбирают из них понравившиеся и близкие по теме и пишут по ним курсовые и дипломные работы. Авторов лучших решений пригласят на практики и стажировки. Заявки на кейсы первой волны конкурса принимаются до 30 ноября. Активисты ОНФ предложили учащимся колледжа попробовать свои силы.

На данный момент несколько студентов Псковского государственного университета уже разрабатывают проекты, чтобы получить возможность пройти стажировку в одной из крупных компаний страны. Одна из участниц начала разработку проекта «Пассивного дома». Кейс другой псковской студентки связан с профориентационной работой со школьниками.

«Очень важно, что студенты могут выбрать направление, которое их наиболее всего заинтересовало, и написать научную работу. Тех, кто успешно справится с предложенным заданием, пригласят на стажировку или даже на последующую работу», - отметила член регионального штаба ОНФ в Псковской области Екатерина Сергеева.

Свои кейсы на платформе «Профстажировки 2.0» на данный момент представили две организации Псковской области: ЗАО «Славянка» и филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Псковской области. Всего на сайт профстажировки.рф работодатели загрузили уже более 3 950 кейсов.